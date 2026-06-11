В Италии выступили за возобновление диалога с Москвой: что сказала Мелони

Премьер-министр Италии Мелони выступила за установление диалога с Россией Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что настало время Европе найти пути взаимодействия с Москвой. Об этом политик заявила, выступая в нижней палате парламента.

По её словам, нужно поднять вопрос о необходимости европейским странам начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Россией.

"Защита правовых границ не мешает нам сохранять открытыми каналы, необходимые для достижения наших целей: ЕС должен быть готов возглавить этот диалог, тогда как идти на поводу было бы ошибкой", - сказала Мелони.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо оценил идею возвращения Евросоюза к переговорам с Россией. По словам политика, серьезный диалог с Москвой является обязанностью Европы. Он также считает, что европейцы должны проявить одинаковое уважение к России и Украине в ходе будущих контактов.