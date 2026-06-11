Стал известен единственный вариант эвакуации альпинистки Наговицыной

Альпинистка Наталья Наговицына Фото: СОЦСЕТИ.

Тело погибшей альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы можно эвакуировать только силами спасателей, техника не поможет. О единственно возможном варианте эвакуации рассказал инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов. Своим мнением он поделился в разговоре с журналистами РИА Новости.

"На пике Победы такой вертолетной техники, как в Гималаях, насколько мне известно, не имеется, не имеется опыта подъема больших, тяжелых вертолетов на такую высоту, ну и мало кто решится на это. Поэтому здесь единственный вариант — это спуск тела Натальи силами спасателей, человеческими ресурсами", — резюмировал опытный путешественник.

В Гималаях развита помощь с помощью техники, включая вертолеты, способные летать на большие высоты. В базовом лагере пострадавшего передают специалистам для оказания медицинской помощи.

Напомним, трагедия на пике Победы произошла в августе 2025 года. Альпинистка Наговицына захотела покорить вершину, но не смогла это сделать. Она получила травму и несколько дней боролась за жизнь в одиночестве на вершине. Из-за погодных условий девушку не смогли эвакуировать, спустя время дрон зафиксировал безжизненное тело Наговицыной на вершине.