В Центробанке оценили денежно-кредитную политику России

Заботкин: Проводимая ДКП соответствует текущим обстоятельствам Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Если бы проводимая Банком России денежно-кредитная политика (ДКП) была чрезмерно жесткой, то мы наблюдали бы серьезный спад ВВП, а не его замедление. Об этом в интервью «Ведомости» заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Кроме того, отметил зампред, при жесткой политике ЦБ фиксировался был рост безработицы, а инфляция оказалась бы значительно ниже целевого уровня. Вместе с тем, спрос был бы избыточно подавлен, а экономика страны завивалась бы ниже имеющегося у нее потенциала и траектории сбалансированного роста. Ничего из этого сейчас не наблюдается.

«Поэтому мы считаем, что проводимая ДКП соответствует текущим обстоятельствам, включая сохраняющийся высокий объем государственного спроса», - заключил зампред регулятора.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что власть прекрасно понимала, на что шла, повышая ключевую ставку. Главной целью было сократить инфляцию, чтобы экономическая ситуация как можно меньше ударила по простым людям. Сейчас ситуация под контролем. Принимаемые меры дают искомый результат.