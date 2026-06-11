Сотни дронов и масштабный салют: Папа Римский благословил башню собора, возведение которого продолжается уже 144 года

Папа Римский благословил башню собора, возведение которого продолжается уже 144 года Фото: REUTERS.

Папа Римский Лев XIV благословил башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Торжественная церемония была приурочена к знаковой дате — столетию со дня смерти автора проекта, легендарного архитектора Антонио Гауди.

Башня Иисуса Христа высотой 172,5 метра официально стала центральной и наивысшей частью уникального собора, возведение которого продолжается уже 144 года. Понтифик особо подчеркнул духовный, а не архитектурный триумф этого события.

«Покажем тем самым, что Саграда Фамилия является самой высокой церковью в мире не для того, чтобы выделяться в мирских рейтингах, а чтобы направлять шаги народа Божьего, странствующего по этой земле Каталонии», — сказал он.

Историческое событие объединило первых лиц государства и сотни тысяч верующих. На церемонии присутствовали король Испании Филипп VI с королевой Летисией, премьер-министр Педро Санчес и глава правительства Каталонии Сальвадор Илья.

По оценкам властей, масштаб торжества оказался беспрецедентным. Внутри базилики молились около 9 тысяч человек, а на улицах Барселоны вокруг храма собрались еще 130 тысяч зрителей.

В финале торжества сотни дронов выстроились в ночном небе над Каталонией, изобразив портрет великого архитектора и самую известную фразу Гауди: «Сначала любовь, потом техника». Завершился вечер масштабным праздничным салютом.

Напомним, Саграда Фамилия, несмотря на завершение центральной башни, еще не считается полностью достроенной. Главный фасад Славы, задуманный как главный вход, все еще остается незавершенным. Проект начался в 1882 году под руководством Гауди, который посвятил ему более 40 лет.