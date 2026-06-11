Ребенок обнаружил 4,5-метровый скелет морской рептилии возрастом 85 миллионов лет

В штате Канзас 11-летний школьник Корбин Буллард во время полевой экспедиции геологического клуба обнаружил почти целый скелет морской рептилии, обитавшей в древнем море около 85 миллионов лет назад. Об этой удивительной находке пишет американская газета The New York Times.

В сентябре 2025 года в карьере недалеко от своего родного города Клируотер школьник заметил несколько крупных позвонков, торчащих из скалы. В ходе трех дополнительных раскопок Буллард и другие члены клуба извлекли 4,5-метрового тилозавра — массивную морскую рептилию, господствовавшую в морях в меловой период. Находка включала огромный череп и большую часть скелета.

Образец был найден в меловой формации Смоки-Хилл, богатом окаменелостями слое пород, простирающемся на территории Канзаса. До этого члены клуба находили здесь в основном акульи зубы и рыбьи окаменелости.

Как писал KP.RU, ранее британские и таиландские ученые обнаружили в Таиланде останки динозавра длиной 27 метров и весом до 28 тонн.