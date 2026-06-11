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НовостиПроисшествия11 июня 2026 8:20

Правосудие настигло спустя 22 года: за решетку отправился питерский вор в законе Юсиф Алиев

Суд Санкт-Петербурга арестовал похитителя людей в 90-х Юсифа Алиева
Людмила МИТРОХИНА
Правосудие настигло спустя 22 года: за решетку отправился питерский вор в законе Юсиф Алиев

Правосудие настигло спустя 22 года: за решетку отправился питерский вор в законе Юсиф Алиев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 9 июня задержали Юсифа Алиева, находившегося в международном розыске 22 года по обвинениям в бандитизме, похищении людей, разбое и незаконном обороте оружия, совершенных в Азербайджане в 1990-х. Он избегал правосудия на протяжении 22 лет. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».

«Суд Василеостровского района избрал Алиеву меру пресечения — заключение под стражу. Там он будет дожидаться решения об экстрадиции на родину. Срок содержания под стражей установлен до 18 июля 2026 года», — говорится в сообщении от пресс-службы судов.

По версии следствия, Алиева обвиняют в двух похищениях людей в 1994 и 1995 годах. В первом случае жертву удерживали трое суток, требовали выкуп 182 тысячи долларов. Во втором — четверо суток, вымогая 150 тысяч долларов. Алиева задержали в России без регистрации и работы. Он отрицал уклонение от правосудия, но суд не поверил.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодаре задержали 28-летнего вора в законе из Темрюка. Криминальный авторитет теперь не убежит от правосудия. Фигуранта дела подозревают в вымогательствах и создании ОПГ. Расследование по его делу продолжается.