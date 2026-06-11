«Обошлось без жертв»: Мурат Кумпилов — о последствиях удара беспилотников по Тахтамукайскому району

Минувшей ночью силы Минобороны РФ отражали массированный налет беспилотников на южные регионы страны. Несмотря на работу ПВО, последствия атаки затронули Адыгею — в Тахтамукайском районе зафиксированы разрушения.

Осколки сбитых дронов повредили кровлю и выбили окна в нескольких частных домах. Временные проблемы возникли с инфраструктурой.

Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, часть Энемского поселения осталась без энергоснабжения из-за повреждений и обрывов линий электропередачи. Восстановление начнется только после тщательного обследования территории специалистами.

Кроме того, нарушена подача газа в Афипсипском поселении — обломки беспилотников задели газопровод. Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.

«Самое главное, что обошлось без жертв и пострадавших», — подчеркнул Мурат Кумпилов.