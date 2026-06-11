Директор Буйнова прокомментировал сообщения об инсульте артиста Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Информация о том, что народный артист РФ Александр Буйнов перенес ишемический инсульт, не соответствует действительности. Об этом сообщил директор артиста Сергей Пудовкин.

«Спасибо за беспокойство. Все прекрасно. Информация не соответствует действительности», — приводит РИА Новости его комментарий сообщения, появившиеся ранее в ряде Telegram-каналов.

По словам директора, Буйнов чувствует себя отлично и сегодня проведет крайне насыщенный день. В первой половине дня музыкант принимает участие в съемках телевизионного проекта в качестве члена жюри. Вечером у артиста запланировано сразу два крупных выступления. Сначала он выйдет на сцену «ЦСКА Арены» вместе со своими внуками, а после этого отправится в Государственный Кремлёвский дворец, где исполнит песню «Друг».

«Дай бог нам всем так себя чувствовать», — заключил Пудовкин, подчеркивая прекрасную физическую форму 76-летнего певца.

На прошлой неделе актеру и народному артисту России Сергею Гармашу также пришлось опровергать сообщения о якобы ухудшении его здоровья. Он назвал распространившуюся информацию абсолютной ложью.