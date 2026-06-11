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НовостиЗвезды11 июня 2026 8:48

Директор Буйнова прокомментировал сообщения об инсульте артиста

Директор Буйнова опроверг слухи об инсульте артиста
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Директор Буйнова прокомментировал сообщения об инсульте артиста

Директор Буйнова прокомментировал сообщения об инсульте артиста

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Информация о том, что народный артист РФ Александр Буйнов перенес ишемический инсульт, не соответствует действительности. Об этом сообщил директор артиста Сергей Пудовкин.

«Спасибо за беспокойство. Все прекрасно. Информация не соответствует действительности», — приводит РИА Новости его комментарий сообщения, появившиеся ранее в ряде Telegram-каналов.

По словам директора, Буйнов чувствует себя отлично и сегодня проведет крайне насыщенный день. В первой половине дня музыкант принимает участие в съемках телевизионного проекта в качестве члена жюри. Вечером у артиста запланировано сразу два крупных выступления. Сначала он выйдет на сцену «ЦСКА Арены» вместе со своими внуками, а после этого отправится в Государственный Кремлёвский дворец, где исполнит песню «Друг».

«Дай бог нам всем так себя чувствовать», — заключил Пудовкин, подчеркивая прекрасную физическую форму 76-летнего певца.

На прошлой неделе актеру и народному артисту России Сергею Гармашу также пришлось опровергать сообщения о якобы ухудшении его здоровья. Он назвал распространившуюся информацию абсолютной ложью.