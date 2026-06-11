Радиостанция Судного дня передала в эфир слово Шарфотол Фото: REUTERS.

Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир 11 июня 2026 года. Отмечается, что пока аппарат передал только одно сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 Логи».

«НЖТИ 50529 ШАРФОТОЛ 2524 9276», — говорится в сообщении от радиостанции, которая вышла в эфир в 10:56.

Нужно отметить, что эта активность радиостанции произошла на фоне массированных атак киевского режима по регионам России. ВСУ пытаются нанести урон гражданским объектам, посеять панику и добиться жертв среди мирного населения.

Ранее KP.RU передал сообщение от Роскомнадзора. В ведомстве призвали не относиться слишком серьезно к сообщениям «жужжалки». Там заявили, что пока не понятно, в чем суть и смысл слов и координат, которые регулярно выдает радиостанция.