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НовостиПолитика11 июня 2026 9:11

На Украине заявили о прекращении переговорного процесса с Россией: подробности

Офис Зеленского объявил о завершении предыдущего формата переговоров по Украине
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

На Украине заявили о прекращении переговорного процесса с Россией по конфликту. Об этом рассказали в окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда».

«Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется», — говорится в издании со ссылкой на украинского чиновника.

Делегация Украины прекратила контакты со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, по словам окружения Зеленского. В Киеве не хотят поддерживать тот формат, который устраивает США и Россию. При этом на Украине выставляют свои, невыполнимые условия. Киев знает, что Москва на них пойти не сможет, а значит, цель — просто сорвать переговорный процесс.

Ранее KP.RU сообщил, что позиция России в переговорах неизменна. Москва выступает за устранение первопричин конфликта.