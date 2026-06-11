Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

На Украине заявили о прекращении переговорного процесса с Россией по конфликту. Об этом рассказали в окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда».

«Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется», — говорится в издании со ссылкой на украинского чиновника.

Делегация Украины прекратила контакты со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, по словам окружения Зеленского. В Киеве не хотят поддерживать тот формат, который устраивает США и Россию. При этом на Украине выставляют свои, невыполнимые условия. Киев знает, что Москва на них пойти не сможет, а значит, цель — просто сорвать переговорный процесс.

Ранее KP.RU сообщил, что позиция России в переговорах неизменна. Москва выступает за устранение первопричин конфликта.