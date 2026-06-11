В Тегеране похитили иконы из Свято-Николаевского собора РПЦ

10 июня стало известно об ограблении храма Святого Николая Русской православной церкви в Тегеране Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН. Перейти в Фотобанк КП

Из Свято-Николаевского собора в Тегеране похищены иконы. Об этом сообщило посольство России в Иране.

«С огромным прискорбием и возмущением сообщаем, что 10 июня стало известно об ограблении храма Святого Николая Русской православной церкви в Тегеране. Это один из старейших в Иране и единственный в столице», — говорится в Telegram-канале российского дипмиссии.

Посольство России призвало вернуть похищенные иконы в храм. В дипмиссии отметили, что не ожидали такого преступления от страны, в которой чтят христианские святыни.

Ранее KP.RU сообщил, что во время вторжения ВСУ в Курскую область были вывезены не только ценности, но и христианские святыни. Затем появилась информация, что мародеры устроили распродажу икон с Курской области на просторах интернета. Украинские националисты украли почти все иконы из Свято-Знаменского храма в Борках, который является объектом культурного наследия.