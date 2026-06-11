В Петербурге раскрыт центр по обналичиванию денег с оборотом 500 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция раскрыла и пресекла работу теневого центра по обналичиванию денег, оборот которого составлял 500 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, были задержаны как предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, так двое человек, которые отвечали за поиск клиентов и движение наличности. Шайка работала два года. Ее члены помогали обналичивать деньги и с каждой операции брали себе 12 процентов.

«По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей», — добавила представитель ведомства.

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