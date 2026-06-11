«Кощунственная акция не может рассматриваться как хулиганство»: посольство РФ высказалось об осквернении мемориала в Гюмри

Посольство РФ высказалось об осквернении мемориала в Гюмри Фото: ru.wikipedia.org.

Посольство РФ в Армении ожидает от официального Еревана четкой оценки инцидента с осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны. Об этом сказано в официальном заявлении российской дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

В диппредставительстве подчеркнули, что произошедшее нельзя квалифицировать как обычное хулиганство, назвав случившееся «кощунственной акцией» и выразив глубокое возмущение осквернением памятника.

«Видим острое неприятие произошедшего со стороны городских властей и общественности Гюмри. Рассчитываем на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты отметили, что местное население и администрация Гюмри уже выразили резкое осуждение инцидента. В посольстве рассчитывают, что правоохранительные органы республики примут «исчерпывающие меры по привлечению к ответственности виновных и пресечению подобных провокаций в будущем».

Днем ранее, 10 июня, неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Их нашли в мусорных баках на территории мемориала. На плитах остались сколы и выбоины.

В мае этого года вандалы осквернили мемориал советским солдатам в Латвии. Они вырвали и сломали часть плит с мемориала советским воинам на братском кладбище.