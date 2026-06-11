Потеряла зубы и похудела вдвое: мексиканская мафия два года удерживала россиянку в рабстве

Россиянка Мария Таякина, которая два года провела в рабстве в Мексике, вернулась в Петербург. Фото: t.me/consulmex

Жительница Санкт-Петербурга Мария Таякина, которую почти два года удерживали в трудовом рабстве в Мексике, благополучно вернулась на родину. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России.

История началась в 2024 году, когда россиянке предложили контракт менеджера в небольшом мексиканском отеле. Первое время условия казались идеальными, однако спустя три месяца Марию уволили без выплаты зарплаты, отобрав деньги, вещи и документы. При попытке разобраться в ситуации владелец бизнеса обманом передал женщину местной мафии.

Несколько месяцев петербурженка провела в полуразрушенном здании, работая на износ вместе с другими заложниками. За непослушание ее избивали, практически не кормили, из-за чего женщина потеряла половину веса и лишилась зубов. Местные правоохранительные органы на заявления не реагировали.

Освободить пострадавшую удалось благодаря совместным усилиям ее семьи, дипломатов и местных активистов. Пока в России мать и сын Марии штурмовали инстанции, в Мексике на нее наткнулась семейная пара общественников — Оскар Артуро и Карла Алехандро. Волонтеры оплатили женщине лечение, нашли жилье и связались с российским посольством.

«5 июня Марии оформили все документы для возвращения в РФ. На следующий день россиянка благополучно вылетела домой из аэропорта Мехико», — прокомментировали в дипмиссии, поблагодарив всех причастных к спасению.

Сейчас Мария находится в Санкт-Петербурге. По словам вице-президента Единого координационного центра Ивана Мельникова, ее жизни ничего не угрожает, однако пострадавшей предстоит длительная медицинская и психологическая реабилитация.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о колл-центрах с рабами в Мьянме. Корреспондент Мария Берк связалась с вербовщиками и провела собственное расследование.