Названа группа россиян с повышенным риском рассеянного склероза

Повышенная уязвимость девушек связана с особенностями созревания иммунной системы. Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Рассеянный склероз принято считать заболеванием зрелого возраста, однако первые признаки нередко появляются у совсем молодых людей. Особенно внимательными к своему здоровью стоит быть девушкам от 18 до 25 лет, рассказал невролог Александр Евдокимов. Об этом пишет «Абзац».

«Чаще всего это будут какие-то неспецифические вещи, как будто ты просто устал. Из возможных симптомов – общая слабость, головокружение, шаткость походки, может быть, какие-то мышечные подергивания различные», – отметил медик.

По словам врача, повышенная уязвимость молодых женщин связана с особенностями созревания иммунной системы и изменениями гормонального фона. Кроме того, свою роль могут играть наследственность и сбои в работе иммунитета, когда организм начинает атаковать собственные клетки.

Главная опасность рассеянного склероза заключается в том, что его ранние симптомы легко принять за обычную усталость. Евдокимов подчеркнул, что важно полностью долечивать инфекции и не возвращаться к привычному ритму жизни раньше времени. Особенно это касается ангины, пневмонии и других затяжных заболеваний, которые могут стать пусковым механизмом для развития болезни.

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