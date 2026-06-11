В Вологде открылся первый в России Музей традиционной культуры Китая

Фото: Андрей ШИЛОВ

Музей традиционной культуры Китая расположился в главном здании Вологодской областной картинной галереи. Его открытие приурочено к празднованию Международного дня диалога цивилизаций.

«Мао Цзэдун говорил, что всё на свете боится серьёзного подхода. Именно серьёзный подход демонстрируют лидеры наших государств – президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Благодаря тёплым, доверительным контактам наших лидеров формируется фундамент для укрепления российско-китайских связей, в том числе культурно-гуманитарных. И тот пример, который преподносят лидеры наших государств, является для меня лично и для нашей команды образцом для подражания, следуя которому мы формируем глобальное мироустройство будущего», – сказал Георгий Филимонов.

Фото: Андрей ШИЛОВ

В экспозиции музея представлены шаолиньская воинская культура, культура провинции Шэньси, исинская керамика «Цзыша» и другие виды китайского искусства. Всего выставка объединила более 200 экспонатов под слоганом «Вологодское кружево китайской культуры». Над концепцией и воплощением проекта работал член Союза художников декоративно-прикладного искусства, почётный член Исинской ассоциации керамики, известный китаевед Глеб Музруков.

Фото: Андрей ШИЛОВ

Также поддержку в создании музея оказали Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации и лично Чжан Ханьхуэй.

Посол отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления китайско-российских отношений партнёрства, 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также начало проведения перекрёстных Годов образования Китая и России. Поэтому открытие Музея традиционной культуры Китая в Вологде состоялось в исторически значимый период.

Фото: Андрей ШИЛОВ

Параллельно в городе Сиане провинции Шэньси готовится к открытию Музей Вологодской области. Как подчеркнул губернатор Вологодской области, создание этих пространств станет важным шагом для укрепления дружбы между Русским Севером и провинцией Шэньси.