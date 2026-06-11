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НовостиПолитика11 июня 2026 9:44

Песков: Путин будет работать в День России, пройдут традиционные мероприятия

Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства продолжит рабочий график 12 июня
Анна АДАМАЙТЕС
Песков: Путин будет работать в День России, пройдут традиционные мероприятия

Песков: Путин будет работать в День России, пройдут традиционные мероприятия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День России, 12 июня, будет работать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на праздник запланированы традиционные мероприятия. Путин продолжит свой обычный рабочий график, праздничные события пройдут в стандартном формате.

"Завтра у президента также рабочий день, традиционно День России - национальный праздник, будут мероприятия, как обычно", - рассказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в День России в графике Владимира Путина запланированы серьезные встречи. Среди них – совещание по госпрограмме вооружений, встреча с участниками программы «Время героев», а также вручение наград героям труда и лауреатам госпремий.

За свою недолгую историю День России несколько раз менял название, поэтому многие до сих пор путают его с Днем принятия декларации, Днем независимости и даже с Днем Конституции РФ.