Песков: Путин будет работать в День России, пройдут традиционные мероприятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День России, 12 июня, будет работать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на праздник запланированы традиционные мероприятия. Путин продолжит свой обычный рабочий график, праздничные события пройдут в стандартном формате.

"Завтра у президента также рабочий день, традиционно День России - национальный праздник, будут мероприятия, как обычно", - рассказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в День России в графике Владимира Путина запланированы серьезные встречи. Среди них – совещание по госпрограмме вооружений, встреча с участниками программы «Время героев», а также вручение наград героям труда и лауреатам госпремий.

За свою недолгую историю День России несколько раз менял название, поэтому многие до сих пор путают его с Днем принятия декларации, Днем независимости и даже с Днем Конституции РФ.