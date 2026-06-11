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НовостиПолитика11 июня 2026 9:48

Песков: указ Путина о назначении выборов будет подписан в предусмотренные сроки

В Кремле сообщили о сроках указа Путина о назначении выборов
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков: указ Путина о назначении выборов будет подписан в предусмотренные сроки

Песков: указ Путина о назначении выборов будет подписан в предусмотренные сроки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Указ президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении выборов в Государственную думу будет подписан в предусмотренные законом сроки. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на данный момент ведется подготовка к выборам в Госдуму. Песков заверил, что выборы будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ.

Напомним, в сентябре в Российской Федерации пройдут выборы в Госдуму. В связи с этим поручено усилить охрану избирательных комиссий в приграничных регионах страны.