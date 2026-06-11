Посол Индии в Москве заявил о заинтересованности в российском СПГ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Индия заинтересована в закупке российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил посол страны в Москве Винай Кумар «Известиям» .

«Индия заинтересована во всем, что ей нужно, из всех возможных источников, в том числе из России», - сказал он.

По словам Кумара, Россия является стратегическим партнером, который имеет особые привилегии.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что российский СПГ оказался востребован на мировых рынках на фоне дефицита, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия увеличила на 19% поставки сжиженного природного газа странам Европы в период с января по май 2026 года. Поставки российского СПГ за данный промежуток времени составили 11,4 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Тогда показатели достигали 9,5 млрд кубометров.