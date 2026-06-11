Россиянам рассказали, что нельзя есть в сезон цветения

Врач предупредил, что сезонную аллергию нельзя оставлять без внимания. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Сезон цветения может стать настоящим испытанием для аллергиков. Опасность представляют и некоторые продукты, которые способны усиливать аллергическую реакцию, рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев. Об этом пишет «Абзац».

«Запомните правило: избегайте перекрестных продуктов. Если у вас весной была реакция на пыльцу березы, то летом будьте осторожны с яблоками, косточковыми плодами, такими как вишня и слива, а также с орехами. При аллергии на полынь избегайте семечек, халвы и цитрусовых. Это только усилит зуд и отек», – поделился эксперт.

По словам специалиста, многие люди не знают о перекрестной аллергии. Она возникает, когда реакция на пыльцу сочетается с реакцией на определенные продукты. Кроме того, осторожность стоит проявлять с травяными чаями, БАДами и косметикой на основе растений.

Врач предупредил, что сезонную аллергию нельзя оставлять без внимания. Без лечения обычный насморк может привести к хроническому синуситу, образованию полипов в носу и даже кислородному голоданию мозга.

Ранее телеканал 360.ru писал, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном, однако может представлять другую опасность. Как объяснила аллерголог Наталья Москаева, пух способен переносить мелких насекомых.