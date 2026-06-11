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НовостиВ мире11 июня 2026 10:19

«Разрушила службу ЕС»: Каллас подняли на смех после новостей о реформе в Евросоюзе

Экономист Пилкингтон: Каллас разрушила дипслужбу ЕС своими безумными выходками
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кая Каллас

Кая Каллас

Фото: REUTERS.

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон с иронией отреагировал на публикацию газеты Financial Times о планах Евросоюза полностью реорганизовать свою дипломатическую службу. По данным издания, причиной радикальных мер стало растущее недовольство работой главы ведомства Каи Каллас.

«Похоже, ее безумные выходки привели к разрушению дипломатической службы ЕС. Видимо, Каллас стала своего рода героем борьбы за национальный суверенитет!» — написал эксперт в соцсети X, сопроводив публикацию смеющимся до слез смайликом.

Ранее Financial Times сообщила, что в европейских дипломатических кругах зреет масштабное разочарование эффективностью внешнеполитического ведомства под руководством Каллас.

Глава европейской дипломатии уже неоднократно становилась объектом критики и насмешек со стороны международного экспертного сообщества. Поводом для этого регулярно становились ее провокационные заявления, жесткая риторика и исторически неточные комментарии, в частности касаемо событий Второй мировой войны.