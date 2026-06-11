Путин присудил госпремию ректору МГУ Садовничему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин присудил государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года. Он удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени СССР (1980-е), ордена Александра Невского (2014) и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, Садовничий - лауреат Государственной премии СССР (1989) и государственной премии РФ в области науки и техники (2002).

В мае глава государства наградил сотрудников Московского института теплотехники (МИТ) орденом «За доблестный труд». Награду из рук президента Путина получил Герой России, академик РАН Юрий Соломонов по случаю 80-летия института МИТ (это ключевое предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, разработавшее стратегические ядерные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава»).