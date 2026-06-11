Мерц сделал заявление об ассоциированном членстве Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Предлагаемый формат ассоциированного членства Украины в Европейском союзе будет предусматривать участие представителей Киева в заседаниях Совета ЕС и Совета министров. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

По словам главы немецкого правительства, в рамках этого статуса Украина также сможет получить пост европейского комиссара, однако без права голоса.

Мерц подчеркнул, что стратегической целью ФРГ по-прежнему остается достижение справедливого и прочного мира для Украины. При этом он отдельно отметил, что будущие договоренности должны в полной мере учитывать интересы безопасности самой Германии.

Ранее Мерц раскритиковал желание Киева ускоренно войти в Евросоюз. По словам главы немецкого правительства, надеждам украинского руководства не суждено сбыться в ближайшие годы. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал утверждения канцлера ФРГ осознанием провала всего проекта «антиРоссия».