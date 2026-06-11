МИД Ирана прокомментировал нанесенные накануне удары США

МИД Ирана: удары США сделали бессмысленным режим прекращения огня Фото: REUTERS.

Удары армии США фактически аннулировали договоренности о прекращении огня, а действия Вашингтона нарушают ключевые международные устои. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Ирана, передает агентство Tasnim.

«Незаконные и преступные нападения... являются не только грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций и основных норм международного права, но и сделали режим прекращения огня... практически бессмысленным», — заявили в министерстве.

В сообщении также отмечается, что у стран региона есть «правовая и моральная обязанность» не предоставлять свою территорию и воздушное пространство армии США для осуществления атак. Тегеран пообещал принять меры и «нейтрализовать источник агрессивных нападений».

Накануне Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударах по Ирану в ночь на четверг, 11 июня, по приказу президента Дональда Трампа. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников. В ходе двух волн атак поражены 18 целей США на Ближнем Востоке.