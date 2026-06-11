Отчаявшиеся невесты начали «торговаться со Вселенной»: они используют хитрый трюк, чтобы заполучить идеальную свадьбу

Невесты в США начали обращаться к ведьмам, зачем они это делают? Фото: Leonardo Miranda, unsplash.com

В США отчаявшиеся невесты решаются на сделку с ведьмой и «торгуются со Вселенной», чтобы заполучить идеальную свадьбу. Об этом пишет издание New York Post.

Невесты всё чаще заказывают «заклятие хорошей погоды» у ведьм, надеясь защититься от капризов природы в день свадьбы. Этот тренд стал вирусным в TikTok.

Причем многие утверждают, что так называемые заклятия работают. Из-за этого спрос на подобные услуги возрастает, а значит, и цена тоже. Свадебный фотограф Элламаэ Сисилк призналась, что не поверила своим ушам, когда услышала, что произошло в день свадьбы одной из ее клиенток.

«Погода в день свадьбы должна была быть просто ужасной. Мы все были в шоке, когда увидели, что светит солнце, а позже я узнал, что невеста заплатила ведьме, чтобы та организовала хорошую погоду», — рассказала свадебный фотограф.

Ранее KP.RU рассказал о современных традициях на свадьбу. Отмечается, что молодожены стараются уйти от конкурсов и похищения невесты, придумывая свои ритуалы.