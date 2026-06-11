Агропромышленный комплекс Смоленской области демонстрирует устойчивый рост

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области области

Объём финансирования сельского хозяйства в регионе из федерального бюджета вырос в три раза, а общая сумма государственной поддержки АПК по итогам 2025 года превысила 2,4 миллиарда рублей. Общий объём производства продукции сельского хозяйства и переработки достиг 170 миллиардов рублей. Посевные площади в регионе увеличиваются в среднем на 30 тысяч гектаров в год и в настоящее время достигли 405 тысяч гектаров.

Хорошие результаты достигнуты как в растениеводстве, так и в животноводстве. Валовый сбор зерновых вырос на 7%, картофеля – почти на 15%, рапса – на 60%. Производство яиц увеличилось на 12%, молока – на 5%. Сегодня регион полностью обеспечивает себя яйцом, зерном и мясом.

Оксана Лут высоко оценила достижения Смоленской области: рост агропромышленного комплекса региона в прошлом году составил 4,7 %, что сопоставимо со среднероссийскими показателями.

"По итогам встречи определили дальнейшие шаги. Продолжим реализацию 28 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на сумму порядка 38 миллиардов рублей. Среди крупнейших – расширение тепличного комплекса "Смоленский", строительство животноводческого комплекса в Гагаринском муниципальном округе и запуск крупнейшего в России комбикормового завода в Вяземском муниципальном округе", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.