Глава МО Великобритании Джон Хили подал в отставку Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, опубликовав письмо на имя премьер-министра Кира Стармера.

Хили признался, что не ожидал, что будет писать такое сообщение. При этом заявил, что горд своей работой за два года в правительстве страны. Он также отметил, что у него не оставалось другого выхода, кроме как уйти в отставку.

«Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», - написал Хили в соцсети X.

Хили признал, что пошел на такой шаг «с глубоким сожалением и большой неохотой». Член Лейбористской партии занимал пост министра обороны Великобритании в кабинете Стармера с 5 июля 2024 года.