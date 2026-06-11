Попытка погони истребителя МиГ-29 ВСУ за российской ракетой закончилась провалом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сети появились кадры, снятые одним из отдыхающих на пляже в Одессе. Очевидец зафиксировал на камеру мобильного телефона попытку украинского истребителя перехватить российскую ракету, направленную по объектам ВПК Украины.

По характерному густому дымному следу пользователи Сети идентифицировали самолет как истребитель МиГ-29 Воздушных сил (ВС) Украины. Ситуацию прокомментировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что попытка перехвата не увенчалась успехом.

«Истребитель пытался сбить российские ракеты. Попытка не удалась, ракеты прибыли на место. Знаем, откуда взлетел МиГ-29, — теперь надо накрыть этот аэродром. По слухам, там еще всякие импортные самолеты есть», — приводит «Российская газета» слова координатора подполья.

Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на земле. Тогда же были сбиты три французские бомбы Hammer и восемь американских снарядов HIMARS, уничтожены 59 украинских беспилотников.