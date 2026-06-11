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НовостиПолитика11 июня 2026 11:30

Путин присудил госпремию ученым за импортозамещающий метод добычи нефти

Олег Жданеев, Игорь Ковшов и Елена Корса-Вавилова получили госпремию за способ добычи нефти в сложных условиях
Мария СПИРИДОНОВА
Путин присудил госпремию ученым за импортозамещающий метод добычи нефти

Путин присудил госпремию ученым за импортозамещающий метод добычи нефти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин указом присудил Государственную премию в области науки и техники за 2025 год коллективу ученых, разработавших импортозамещающий метод добычи нефти в сложных условиях.

Лауреатами стали старший советник компании «Промсырьеимпорт» Олег Жданеев, главный конструктор производственного центра «Титан-Баррикады» Игорь Ковшов и специалист Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова. Ученые создали импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта — главного способа добычи трудноизвлекаемой нефти. Оборудование полностью разработано и производится в России.

Торжественная церемония вручения премий пройдет 12 июня в Кремле в День России.

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