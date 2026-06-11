Суд в Лондоне завершил рассмотрение дела о страховке «Северных потоков» Фото: REUTERS.

Судебное разбирательство по иску компании-оператора газопроводов Nord Stream к страховым компаниям завершилось в Высоком суде Лондона. Ожидается, что решение будет вынесено после 29 июня, передает РИА Новости.

«Процесс завершился, слушаний больше не будет. Решение будет вынесено после 29 июня», — сообщили агентству в суде.

Иск был подан в 2024 году после отказа страховщиков — Lloyd's of London и Arch Insurance — компенсировать ущерб, причиненный газопроводам «Северный поток» в результате взрывов. Сумма требований составляет 580 млн евро.

Позиция Nord Stream заключается в том, что трубопроводы не находились в зоне вооруженного конфликта и не являлись частью каких-либо военных действий, а потому инцидент подпадает под страховое покрытие.

В свою очередь представители страховых компаний настаивают, что условия договоров исключают компенсацию ущерба, связанного с военными действиями или действиями по распоряжению какого-либо правительства.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли в сентябре 2022 года и привели к масштабным повреждениям инфраструктуры, вызвав международное расследование и широкий общественный резонанс.