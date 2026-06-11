В ЕС готовят ужесточение визовой политики для граждан РФ, Белоруссии и Ирана

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Еврокомиссия (ЕК) готовит ужесточение визовой политики Евросоюза (ЕС), которое планируется представить осенью. Новые меры предусматривают введение критериев для отказа в визах по соображениям безопасности. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, в первую очередь ограничения затронут граждан России, Белоруссии и Ирана, однако этот список может быть расширен.

Ранее представитель ЕК Маркус Ламмерт сообщил, что число выданных россиянам виз сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч.

В начале июня минимум 11 европейских стран направили в ЕК обращение с призывом ужесточить правила въезда для россиян в Шенгенскую зону перед летним туристическим сезоном. Под документом подписались три прибалтийских государства, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также не входящие в ЕС Исландия и Норвегия.