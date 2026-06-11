49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона Фото: Максим ПЕСКОВ. Перейти в Фотобанк КП

49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 18 пляжей на данный момент проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в канале в МАХ.

«Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу», - говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент по-прежнему продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы.

Как писал сайт KP.RU, в марте текущего года вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что пляжи в районе Керченского пролива планируют открыть для россиян к 1 июня 2026 года.