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НовостиОбщество11 июня 2026 12:02

49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона

18 пляжей на данный момент проходят экспертизу перед открытием пляжного сезона
Вениамин ЗАХАРОВ
49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона

49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона

Фото: Максим ПЕСКОВ. Перейти в Фотобанк КП

49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 18 пляжей на данный момент проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в канале в МАХ.

«Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу», - говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент по-прежнему продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы.

Как писал сайт KP.RU, в марте текущего года вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что пляжи в районе Керченского пролива планируют открыть для россиян к 1 июня 2026 года.