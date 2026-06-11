Посольство Кипра в РФ с 13 июня прекращает прием заявлений через визовые центры Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июня заявления на въездные визы на Кипр можно подать только в Консульском отделе Посольства и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом рассказали в пресс-службе посольства.

«13 июня 2026 года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается приём заявлений в местных офисах компании», — говорится в официальном обращении.

Те, кто отдал документы на предоставление кипрской визы до 11 июня, могут получить свои паспорта в соответствующих консульствах. Посольство анонсирует подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг в ближайшее время.

Ранее KP.RU сообщил, что с января 2026 года США запретили выдавать иммиграционные визы россиянам. Аналитики «Комсомолки» попытались разобраться в ситуации и объяснили, как мера будет действовать на практике.