Сотрудники музея обороны Севастополя бросались в огонь для спасения полотна

Музей Обороны Севастополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники музея спасали полотно панорамы Севастополя после атаки ВСУ, бросаясь в горящее здание. Об этом рассказал директор музея Обороны Севастополя Михаил Смородкин.

"Мы вынесли во время пожара десять больших фрагментов полотна", - сказал директор музея, уточнив, что речь идет о кусках примерно три на пять метров. Смородкин также добавил, что сейчас все уцелевшие фрагменты полотна находятся в безопасном месте.

Нужно отметить, что большая часть панорамы все же утрачена. Но ее попытаются реставрировать. За реликвию, которая пережила Вторую мировую войну, будут бороться.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию музея в Севастополе. Из-за удара дронами возник пожар, он охватил здание и полотно «Обороны Севастополя».