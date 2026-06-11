Трамп: США захватят остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана Фото: REUTERS.

США планируют нанести мощный удар по Ирану и взять под контроль его ключевые нефтяные объекты, а также остров Харг. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, оборонный потенциал Тегерана уже практически уничтожен, что открывает путь для дальнейших действий Вашингтона. Трамп утверждает, что флот, радары, зенитные установки и большая часть наступательных возможностей Ирана «уже исчезли».

«Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ удар по Ирану... В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты намерены взять под «полный контроль» нефтегазовые рынки исламской республики. В качестве успешного примера проведения подобной политики Трамп привел Венесуэлу.

«Это блестяще работает как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», — заключил президент США.