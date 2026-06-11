ОАЭ экстрадировали в РФ двух фигурантов дел о похищении и мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Компетентные органы ОАЭ передали РФ двух российских граждан, находившихся в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Процедура экстрадиции состоялась в аэропорту города Дубая. Обвиняемые были переданы сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для последующей доставки на родину.

Один из экстрадированных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). По версии следствия, преступление было совершено в 2021 году на территории Тверской области. Фигурант и его сообщники насильно усадили потерпевшего в автомобиль. Мужчину избили, требуя выдать интересующую злоумышленников информацию и передать им крупные денежные средства.

Обвиняемый смог скрыться от правосудия за границей. В мае прошлого года его объявили в международный розыск, а уже через два месяца, благодаря оперативным действиям, задержали на территории ОАЭ.

Вторая фигурантка дела разыскивалась по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. По данным МВД, в период с 2005 по 2007 год женщина являлась директором и соучредителем строительной компании в Ростове-на-Дону.

Следствие полагает, что обвиняемая и ее сообщник использовали руководящие полномочия для хищения средств дольщиков. Потерпевшими признаны граждане, заключившие договоры участия в долевом строительстве и возмездного оказания услуг. Общий ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Волк отметила, что успешная передача фигурантов российской стороне стала возможной благодаря слаженному взаимодействию с зарубежными партнерами по каналам Интерпола.

Напомним, в декабре прошлого года из ОАЭ в РФ был экстрадирован обвиняемый в мошенничестве россиянин. Ущерб от его действий превысил 88 млн рублей.