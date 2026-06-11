Белорусские пограничники предотвратили ввоз беспилотников в страну из ЕС Фото: REUTERS.

За неделю белорусский пограничники пресекли несколько попыток незаконного ввоза в страну беспилотных летательных аппаратов из Европейского союза (ЕС). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии.

Всего с начала 2026 года было выявлено 12 случаев незаконного ввоза беспилотников с территории стран ЕС, а также факты их хранения и использования на территории республики.

В январе Государственный пограничный комитет по итогам доклада председателя ведомства Константина Молостова президенту Александру Лукашенко сообщил, что в 2025 году белорусские пограничники зафиксировали около 60 провокаций с украинской стороны.

Из них 20 случаев связаны с незаконными прилетами беспилотников на территорию Белоруссии. Остальные инциденты — попытки нелегального пересечения границы, заезды украинской инженерной техники на белорусскую землю и вывешивание провокационных баннеров у линии границы.