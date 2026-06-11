Глава МО Британии Хили подал в отставку из-за ограниченных инвестиций в оборону Фото: REUTERS.

Глава Министерства обороны Британии Джон Хили подал в отставку со своего поста из-за недостаточных инвестиций в оборонную сферу страны. Об этом говорится в письме министра, направленном на имя премьера Британии Кира Стармера.

«Поскольку предложенный План инвестиций в оборону не предусматривает ресурсов, необходимых вооруженным силам, я не могу его поддержать и вынужден подать в отставку с поста министра обороны», - написал Хили.

По словам главы МО, Министерство финансов не захотело выделить ресурсы для инвестиций в оборонные проекты «в период растущих угроз». При этом, по словам Хили, он решился пойти на этот шаг с «большой неохотой и глубоким сожалением».

Ранее KP.RU сообщал, что Британия столкнулась с дефицитом средств на закупки военного имущества. Как заявляло издание Daily Telegraph, власти страны также сомневаются в возможности приобретения истребителей F-35A.