Американцы не верят, что правительство раскрыло всю правду об НЛО Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Абсолютное большинство граждан США (84%) убеждены, что правительство скрывает ключевую информацию о неопознанных летающих объектах. Только 16% опрошенных считают, что официальные лица сказали всю правду. Такой вывод содержится в исследовании CBS News.

Источником данных стал опрос, проведенный совместно CBS News и YouGov. Согласно этим данным, каждый пятый американец уверен, что инопланетяне уже установили контакт с людьми. При этом 17% респондентов заявили, что лично видели нечто, похожее на НЛО.

Многие американцы признаются, что встреча с пришельцами вызвала бы у них скорее любопытство и восхищение, нежели страх. Вера в существование разумной внеземной жизни значительно выросла с 2010 года, когда так думали менее половины населения. Особенно окрепли эти убеждения после публикации правительственных видеоматериалов об НЛО.

Ранее Соединенные Штаты опубликовали новые документы о неопознанных летающих объектах. В них нашли данные о погоне 13 истребителей за НЛО в форме звезды.