Путин наградит Героев Труда и лауреатов премий в День России

Путин наградит госнаградами Героев Труда и лауреатов премий в День России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин наградит Героев Труда и лауреатов государственных премий по случаю празднования Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«12 июня в Кремле состоится церемония вручения Государственных премий и золотых медалей Героя Труда», - говорится в сообщении.

Уточняется, что торжественная церемония награждения пройдет в Большом Кремлевском дворце. Путин вручит государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства. Также будут награждены граждане, показавшие выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин наградил матерей-героинь и вручил ордена «Родительская слава» во время мероприятия в Кремле в Международный день защиты детей.