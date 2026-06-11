Обморок водителя маршрутки привел к трагедии: авто врезалось в дерево, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и девять пострадали из-за обморока водителя маршрутки. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В Смоленске произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. У водителя транспортного средства произошел обморок, в результате чего он врезался в дерево. Об этом сообщает МВД России по Смоленской области.

«По предварительной информации, <...> водитель 1965 года рождения управлял маршрутным автобусом, <...> потерял сознание, после чего произошло самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на дерево», - говорится в сообщении.

В результате инцидента погибла одна пассажирка, еще девять человек получили травмы. Они были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Екатеринбурга автобус врезался в машину и въехал в толпу людей. В результате трагедии погибли четыре человека, число пострадавших в ДТП увеличилось до шести.