Пашинян назвал нарушением договора возможное повышение цен на российский газ Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Москва поднимет стоимость газа для Еревана, это будет прямым нарушением ранее подписанных соглашений. По его словам, действующий долгосрочный контракт просто не предусматривает таких односторонних действий со стороны поставщика.

«По поводу цены на газ. У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением», — указал армянский премьер в беседе с журналистами.

Глава правительства добавил, что все возникшие вопросы Ереван намерен обсуждать с российскими партнерами в «братской и дружеской атмосфере». Он призвал обойтись без нервов и излишней полемики, решив проблемы путем диалога.

Пашинян также напомнил, что давно знает президента России Владимира Путина и характеризует его как рационального человека, привыкшего опираться исключительно на факты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила позицию Москвы. Российская сторона предупредила: если Армения продолжит сближение с Евросоюзом, действие ключевого соглашения о поставках газа и нефтепродуктов может быть приостановлено в одностороннем порядке.