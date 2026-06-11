Лавров: Африка не хочет быть сырьевым придатком Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банхоле Адеойе заявил, что страны Африки не желают быть «сырьевыми придатками» Запада. По его словам, сейчас происходит «второе пробуждение Африки».

«Вслед за завоеванием политической независимости сейчас, уже пройдя через десятилетия независимого развития, африканские страны хотят быть хозяевами своих природных ресурсов», — сказал Лавров, подчеркнув, что Африка не намерена оставаться «сырьевыми придатками глобальных корпораций».

Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня Африки заявил, что страны континента достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и играют все более значимую роль в международной повестке. Глава государства также подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими государствами.