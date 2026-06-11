Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП около храма в Екатеринбурге

Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП у храма в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Личность ребенка, погибшего в результате ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, установлена. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пишет "КП-Екатеринбург".

По его словам, мальчик являлся жителем Верх-Исетского района Екатеринбурга. В аварии также погибла его мать.

В СУ СК России по Свердловской области сообщили, что следователи, расследующие резонансное происшествие, уже связались с родственниками погибших. В рамках уголовного расследования родственников женщины и ребенка допросят.

Напомним, ДТП произошло в минувшую среду, 10 июня, на пересечении улиц 8 Марта и Малышева. Автобус маршрута № 81 проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем, после чего врезался в толпу на тротуаре и храм Большой Златоуст. Жертвами трагедии стали две женщины, мужчина и ребенок, еще пять человек серьезно пострадали. Около места аварии установлен мемориал.

Как писал сайт KP.RU, водитель был трезв, но ранее уже имел шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге. Сейчас ему грозит до семи лет тюрьмы. Кроме того, дело завели на директора транспортной компании, которому грозит до 10 лет. Следствие требует их ареста.