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НовостиОбщество11 июня 2026 14:20

Мишустин: Число аварий в отопительном сезоне удалось значительно сократить

Количество аварий на объектах теплоснабжения снизилось на 14% в текущем отопительном сезоне
Мария МАМАЕВА
Мишустин: Число аварий в отопительном сезоне удалось значительно сократить

Мишустин: Число аварий в отопительном сезоне удалось значительно сократить

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Количество аварий на объектах теплоснабжения в текущем отопительном сезоне удалось значительно сократить. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

«Подготовка к сезону шла активно <...>. В результате этих и других усилий количество аварий удалось значительно снизить, несмотря на холодную и снежную зиму в этом году», - отметил Мишустин.

Председатель правительства отметил, что в текущем году были построены и обновлены профильные объекты, которые позволили значительно снизить число аварий. Часть регионов России также получили дополнительную поддержку на приобретение блочно-модульных котельных и инструментария, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения.

Как заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, все количество аварий в текущем отопительном сезоне снизилось на 14%.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме отреагировали на информацию о повышении тарифов ЖКХ. Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал эту инициативу, призвав к обсуждению темы их повышения.