Минимум 12 поликлиник Санкт-Петербурга эвакуировали из-за писем о минировании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге за последние часы эвакуировали не менее 12 поликлиник из-за ложных сообщений о, якобы, минировании. Правоохранителям было необходимо проверить, что безопасности граждан ничего не угрожает, поэтому пришлось проводить эвакуации. Эту информацию предоставил «КП-Санкт-Петербург».

«На сайте оставили, что якобы заминировали нас. Должны были на операцию пригласить и вывели нас, в итоге операцию отменили», – рассказала журналистам одна из пациенток.

Эвакуация началась в 14:00. После проверки зданий и подтверждения, что угрозы нет, людям разрешили вернуться в помещения и продолжить работу/лечение. Неизвестный также связался с редакцией «КП-Петербург», оставив угрожающее послание.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 июня, возможно те же самые провокаторы, оставили сообщения о минировании городских судов Санкт-Петербурга. Учреждения также пришлось эвакуировать.