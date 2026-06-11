Сын экс-премьера Италии Берлускони попал в жесткое лобовое ДТП. Фото: Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони попал в жесткое лобовое ДТП на севере страны. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Согласно источнику, 57-летний Пьер Сильвио Берлускони попал в аварию, которая произошла на дороге между Виллантой и Аркоре. Мужчина возвращался домой из своего офиса. В какой-то момент со встречной полосы на дорогу вылетела машина, спровоцировав лобовое столкновение транспортных средств.

В результате произошедшего передняя часть машины Берлускони оказалась сильно смятой, а в салоне сработали все подушки безопасности. Сам сын экс-премьера отделался легкими ушибами, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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