Что ждет россиян из-за супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога

Синоптик предупредил россиян о последствиях супер Эль-Ниньо. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики и климатологи внимательно следят за развитием природного явления Эль-Ниньо, которое способно изменить погоду во многих странах мира. О том, как этот климатический процесс может повлиять на Россию, рассказал метеоролог Алексей Сафонов. Об этом пишет mk.ru.

«Если опираться на прогнозы только Москвы и Московской области, то у нас вырисовывается сезон неустойчивости на лето. То есть будут чередоваться жаркие и холодные периоды. А между ними - грозы, сильные ливни, шквалы, град, может быть даже смерчи», – отметил эксперт.

Эль-Ниньо возникает в Тихом океане, когда вода у его поверхности становится заметно теплее обычного. Хотя Россия находится далеко от зоны формирования этого явления, его последствия могут ощущаться и у нас. По словам специалистов, в европейской части страны возможны более мягкие зимы с частыми оттепелями и меньшим количеством снега.

На юге страны повышается риск засухи и проблем с урожаем, в Сибири и на Дальнем Востоке могут участиться сильные осадки и наводнения. Также эксперты не исключают роста числа природных пожаров из-за аномально теплой погоды в ряде регионов. При этом точный сценарий пока предсказать невозможно.

Ранее ООН призвала страны готовиться к возвращению Эль-Ниньо, которое может спровоцировать экстремальные погодные явления по всему миру.