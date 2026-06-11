«Все время лечила бедро, делала уколы»: коллега Людмилы Чурсиной рассказала о последних месяцах жизни актрисы

Актриса Алина Покровская рассказала о продолжительной болезни Людмилы Чурсиной Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Алина Покровская, актриса и коллега народной артистки СССР Людмилы Чурсиной, рассказала о продолжительной болезни и последних месяцах ее жизни. Об этом сообщает Super.ru.

«Людмила всё время лечила бедро, что то с бедренной костью, делала уколы, ездила в Петербург», - рассказала Покровская.

Актриса сообщила, что последние полгода жизни Чурсина не могла выходить на сцену из-за продолжительной болезни. Покровская рассказала, что разделяет общую скорбь, а утрата коллеги причиняет ей сильную эмоциональную боль.

Напомним, что советская и российская актриса Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом стало известно 10 июня. Прощание с народной артисткой СССР пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади.