Российские войска установили полный контроль над восточной частью Константиновки Фото: REUTERS.

Согласно данным от Министерства обороны РФ, российские подразделения взяли под полный контроль восточные кварталы города Константиновка. Кроме того, военные смогли выйти на северо-восточные окраины этого населенного пункта.

«Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике — село Роскошное. Этот район находится в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Также в Министерстве обороны России рассказали, что за последнее время удалось нанести серьезное поражение противнику. Под удар попали формирования сразу трех механизированных, одной мотопехотной и одной аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины.