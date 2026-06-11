Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июня 2026 15:23

Российские войска установили полный контроль над восточной частью Константиновки

ВС России вышли на северо-восточные окраины Константиновки
Семен ЗИМИН
Российские войска установили полный контроль над восточной частью Константиновки

Российские войска установили полный контроль над восточной частью Константиновки

Фото: REUTERS.

Согласно данным от Министерства обороны РФ, российские подразделения взяли под полный контроль восточные кварталы города Константиновка. Кроме того, военные смогли выйти на северо-восточные окраины этого населенного пункта.

«Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике — село Роскошное. Этот район находится в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Также в Министерстве обороны России рассказали, что за последнее время удалось нанести серьезное поражение противнику. Под удар попали формирования сразу трех механизированных, одной мотопехотной и одной аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины.